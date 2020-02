Ternana-Bari, i precedenti: umbri in vantaggio. Ultimo match in B

Oggi pomeriggio Ternana e Bari si giocano una fetta importante della propria stagione.

I precedenti in terra umbra sono 20, con 9 vittorie rossoverdi, 3 biancorosse e 8 pareggi. Il "Libero Liberati" è stato per lungo tempo un tabù per i galletti, sfatato solamente al tredicesimo tentativo (stagione 2004/05 in Serie B) grazie ad una rete di Santoruvo. L'ultimo precedente risale alla stagione 2017/18, in Serie B, e vide il Bari vincere per 2-1.

Questo l'elenco nel dettaglio:

1968/69, Serie B: Ternana-Bari 1-1

1970/71, Serie B: Ternana-Bari 1-0

1971/72, Serie B: Ternana-Bari 2-0

1973/74, Serie B: Ternana-Bari 2-0

1977/78, Serie B: Ternana-Bari 2-0

1978/79, Serie B: Ternana-Bari 2-2

1979/80, Serie B: Ternana-Bari 2-1

1983/84, Serie C: Ternana-Bari 2-2

1992/93, Serie B: Ternana-Bari 3-1

2001/02, Serie B: Ternana-Bari 1-1

2002/03, Serie B: Ternana-Bari 2-1

2003/04, Serie B: Ternana-Bari 0-0

2004/05, Serie B: Ternana-Bari 0-1

2005/06, Serie B: Ternana-Bari 1-1

2012/13, Serie B: Ternana-Bari 0-0

2013/14, Serie B: Ternana-Bari 1-3

2014/15, Serie B: Ternana-Bari 2-0

2015/16, Serie B: Ternana-Bari 3-0

2016/17, Serie B: Ternana-Bari 0-0

2017/18, Serie B: Ternana-Bari 1-2