Serie C, arriva il quarto uomo: si parte dai playoff e playout

La Figc, durante la riunione del Consiglio Federale, ha deliberato di autorizzare, per l’effettuazione delle gare di play-off e play-out del Campionato Serie C stagione sportiva 2019/2020, delle gare del Campionato Serie C, inclusi play-off e play-out, stagione sportiva 2020/2021 e delle gare della fase finale Coppa Italia Serie C stagione Sportiva 2020/2021, la designazione di un quarto ufficiale arbitro, in aggiunta alla terna arbitrale, che potrà sopperire nell’immediato all’eventualità in cui qualsivoglia impedimento occorso al direttore di gara o ad un assistente possa interferire con il regolare svolgimento della gara stessa.