Il Catania trova gol e vittoria: Curcio piega il Picerno

Dopo due 0-0 di fila, il Catania trova il gol e la vittoria: quarto risultato utile consecutivo per gli etnei che vincono 2-1 contro il Picerno. Decide la doppietta di Curcio nel primo tempo.

Nel primo tempo il Picerno parte bene e si rende pericoloso in più di una circostanza. I lucani trovano il gol al 19' con Santaniello che anticipa Furlan su assist di Squillace. Il Catania fatica a reagire e si aggrappa alle individualità. Al 36' arriva il pareggio con Curcio che trova la zampata vincente su assist di Silvestri. Il Picerno accusa il colpo e il Catania trova poco dopo anche il raddoppio: sempre con Curcio su calcio di rigore. Nella ripresa, il Picerno si getta in avanti, ma senza grande incisività, il Catania regge fino alla fine e così conquista tre punti fondamentali per la lotta al sesto posto.

CLICCA QUI per leggere la diretta scritta del match

PICERNO-CATANIA 1-2

MARCATORI: 17' Santaniello, 36' Curcio, 40' Curcio su rigore

PICERNO (3-5-2): Pane; Priola, Ferrani, Lorenzini; Melli (52' Vanacore), Kosovan (85' Donnarumma), Vrdoljak (52' Esposito), Pitarresi, Squillace (52' Guerra); Santaniello, Cecconi (67' Nappello). A disp. Cavagnaro, Fontana, Zaffagnini, Ruggieri, Mancini, Romizi. All. Giacomarro.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Biagianti (74' Salandria); Biondi (58' Esposito), Di Molfetta (83' Mazzarani), Capanni (58' Welbeck); Curcio (58' Beleck). A disp. Martinez, Marchese, Vicente, Di Grazia, Manneh, Barisic. All. Lucarelli.

ARBITRO: Maranesi della sezione di Ciampino.

AMMONITI: Calapai, Priola

RECUPERO: 1', 5'