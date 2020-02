Un ritorno in casa Salernitana: il club ha messo sotto contratto il portiere Lazzari, già in passato in forza ai granata. Il calciatore si era svincolato dal Rieti.

La nota ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’attuale stagione sportiva con il portiere svincolato classe ’97 Daniele Lazzari."