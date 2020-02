Champions League, ottavi di finale: le partite di oggi

Lione-Juventus e Real Madrid-Manchester City chiuderanno questa sera il programma settimanale degli ottavi di Finale della UEFA Champions League 2019/20.

Lione-Juventus

Il Parc Olympique Lyonnais del Lione ospiterà la Juventus di Sarri, che dovrebbe scendere in campo con la seguente formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, C. Ronaldo.

Il Lione dovrebbe rispondere con: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Terrier, Ekambi, Traoré.

Il calcio d'inizio del match è previsto alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.

Real Madrid-Manchester City

I Blancos ospisteranno al Bernabeu il Manchester City di Pep Guardiola. Zidane dovrebbe affidarsi a Benzema come unica punta, mentre il City dovrebbe rispondere con il tridente composto da Aguero, Silva e Raheem Sterling.

Il Real Madrid dovrebbe scendere in campo così: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Kroos, Casemiro, F. Valverde; Modric, Isco; Benzema.

Il Manchester City dovrebbe rispondere con: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, B. Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; B. Silva, Agüero, Sterling.

Il match tra Real e City, valido per l'andata degli ottavi di Finale della Champions League, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e sulla piattaforma streaming Sky Go. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.00.