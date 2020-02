Champions: Real Madrid-M. City, dove vederla e probabili formazioni

Real Madrid e Manchester City si sfideranno questa sera al Bernabeu, a partire dalle ore 21.00, per il match valido come andata delle qualificazioni agli ottavi della UEFA Champions League 2019/20.

All'unica punta schierata da Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos, Karim Benzema, il City dovrebbe rispondere con il tridente titolare composto da Aguero, Silva e Sterling.

Il Real dovrebbe quindi scendere in campo con la seguente formazione: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Kroos, Casemiro, F. Valverde; Modric, Isco; Benzema.

Il City di Pep Guardiola dovrebbe rispondere così: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, B. Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; B. Silva, Agüero, Sterling.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e sull'app Sky Go, dedicata alle trasmissioni in streaming dei principali eventi sportivi e non, disponibile per tutti gli abbonati.