Cavese-Rende LIVE: cronaca, risultato e tabellino in diretta

Per il turno infrasettimanale di Serie C, la Cavese ospita il Rende allo stadio "Menti". Sfida importante per gli aquilotti che vorrebbero chiudere la pratica salvezza, altrettanto per i calabresi che vanno a caccia di punti preziosi per mantenere la categoria. Già ufficializzate le formazioni:

- QUI la cronaca testuale di Cavese-Rende LIVE -

CAVESE: Bisogno; Matino, Marzupio, Marzorati, Ricchi; Di Roberto, Bulevardi, Castagna, Russotto; Cesaretti, Germinale.

RENDE: Borsellini; Origlio, Germinio, Bruno, Blaze; Murati, Collocolo, Rossini; Giannotti, Libertazzi, Saveljevs.