Lazio, Acerbi non recupera e salta il Bologna

Francesco Acerbi, centrale difensivo della Lazio, classe '88 (32 anni), non recupera per il prossimo match di Serie A contro il Bologna (sabato 29 febbraio, ore 15.00, Sky).

Il giocatore si è visto costretto a sospendere la seduta di allenamento odierna per un risentimento al polpaccio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio proverà a recuperare il giocatore in vista dell'impegno della prossima settimana, quando la squadra di Simone Inzaghi sarà chiamata ad affrontare in trasferta l'Atalanta di Gasperini.

La Lazio occupa il 2° posto in Serie A con 59 punti conquistati in 25 partite (la Juventus guida la classifica con un punto in più). Il terzo gradino del podio è occupato dall'Inter di Antonio Conte, a quota 54 punti.

Acerbi ha collezionato, in questa stagione, 33 presenze, siglando 2 gol e realizzando 2 assist. Cinque i cartellini gialli collezionati ma nessuna espulsione. Da quando è alla Lazio, 83 presenze e 5 gol realizzati. In Serie A, in totale, Acerbi ha raggiunto le 248 presenze (17 gol, 3 assist).