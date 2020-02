Catania, Mbende: "Interesse dalla B? Penso solo ai play off"

Moise Emmanuel Mbende, difensore del Catania, ha parlato in conferenza stampa, dopo il successo esterno contro il Picerno; queste le sue dichiarazioni: "E' stato molto difficile per noi affrontare oggi il Picerno. Se ci siamo trovati meglio con la difesa a tre? Dipende dalla squadra che gioca con noi, l'importante che tutti sul campo lavorano, poi per noi difensori è più facile. Adesso penso solo a Catania e a raggiungere i play off.