Vultur battuta nel finale dall'Afragolese: decide la doppietta di Fava

E' una doppietta di Dino Fava Passaro a piegare la Vultur nel finale. L'attaccante dell'Afragolese, 43 anni il prossimo 16 marzo, vincitore di tre Coppa Italia di Eccellenza campana e di altrettanti campionati nelle ultime quattro stagioni, continua a fare la differenza in queste competizioni. Entrato al 18' della ripresa per Befi, ha sbloccato la partita al 38' di testa sul cross di Lagnena. Il raddoppio del centravanti rossoblu arriva al 45' esatto su palla messa in mezzo da Liguoro che chiude la partita. Ora la Vultur scenderà nuovamente in campo mercoledì prossimo al Corona contro il Corato, mentre l'Afragolese scenderà in campo il prossimo 11 marzo per passare il turno in terra pugliese.