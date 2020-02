Benevento. Oggi seduta pomeridiana; prosegue il recupero infortunati

Prosegue la preparazione del Benevento in vista del match interno contro lo Spezia di sabato pomeriggio. Sul prato dell'"Imbriani", i giallorossi hanno svolto una seduta pomeridiana.

Mister Inzaghi ha servito come "menù" del lavoro tecnico-tattico: l'allenamento ha riguardato cross in movimento dalla linea di fondo, cross su calcio piazzato, corner e conclusioni in porta. Anche per domani è prevista una sola seduta di allenamento che si terrà al "Vigorito" alle ore 15.

Per quanto riguarda gli infortunati, ha proseguito con le cure fisioterapiche il colombiano Tello. Gyamfi ha effettuato una seduta di allenamento personalizzata mentre Vokic si è sottoposto a trattamenti specifici di riabilitazione e camera iperbarica.