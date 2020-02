Catania, Curcio: "Aspettavo questo momento. Il nostro obiettivo..."

Alessio Curcio, trequartista del Catania, é intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Picerno; queste le sue parole: "Era fondamentale riuscire a ribaltare la partita perchè non siamo partiti bene, ma poi siamo stati bravi. Aspettavo da un po' questo giorno, gli ultimi periodi non sono stati felici. Falso nueve? In realtà il mister ha detto volevo provarmi in questa posizione, ma in passato lo avevo fatto. Non è stato semplicissimo ma è andata abbastanza bene. Io e Mazzarani per questa lotta play off? Siamo contenti di avere questa responsabilità, ma non solo noi due tutta la squadra. Se riusciamo a mantenere questa mentalità e cattiveria possiamo toglierci grosse soddisfazioni. La strada è quella giusta. Le condizioni extra campo? Posso rispondere in maniera personale. Sapevo dove stavo andando, ho scelto Catania per la piazza e per la sua storia. Le vicende societarie non mi prendono più di tanto, le lascio fuori dal campo. Il nostro obiettivo è giocare partita per partita e fare più punti possibili. Siamo concentrati su questo. Siamo artefici del nostro destino, il resto si vedrà".