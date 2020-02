NoiConsumatori.it contro le pay-tv: no alle gare a porte chiuse

NoiConsumatori.it, associazione che tutela gli interessi dei consumatori presieduta dall'Avv. Angelo Pisani, si dichiara apertamente sfavorevole alle partite da disputare "a porte chiuse" a causa dell'emergenza relativa al Coronavirus. Secondo la stessa associazione, qualora dovesse verificarsi un tale scenario, questo andrebbe a ledere i diritti dei tifosi che sarebbero "costretti" a dover acquistare un abbonamento pay-tv per poter seguire le gesta dei propri beniamini. Queste le dichiarazioni dell'Avv. Pisani, numero uno di NoiConsumatori.it:

Se per ragioni sanitarie dettate dalla esigenza di bloccare la propagazione del corona virus è indispensabile fermare i campionati di calcio e tutte le altre manifestazioni sportive, lo si faccia, così come per ogni altra attività lavorativa, sociale o istituzionale, meglio una convalescenza che la fine dello sport. Non si pensi, però, a questa misura per chiudere gli stadi al pubblico favorendo l’arricchimento delle pay-tv.

Circolano tante voci di un prossimo, possibile decreto del ministro dello sport Vincenzo Spadafora per consentire il proseguimento del campionato di calcio di serie A a porte chiuse ma senza tifosi e clima sportivo meglio rimandare il campionato che trasformare in video game il calcio.

Ebbene, sappia Spadafora che un decreto del genere sarebbe solo a vantaggio e farebbe arricchire ancor di più operatori Tv come Sky e DAZN, che hanno già lucrato sulla pelle dei contribuenti con prezzi assurdi e peraltro sanzionati pesantemente dalla autorità Antitrust.

Sappia Spadafora che un decreto che consente di giocare a porte chiuse, in stadi vuoti, è solo una operazione di potere per favorire la vendita di altri abbonamenti a prezzi esorbitanti alle pay tv proprietarie dei diritti, peggiorando ancor di più il mondo del calcio.

Sappia Spadafora che, oltre ad una grave mortificazione per i veri tifosi, sarebbe come un crimine contro lo sport e i diritti degli sportivi a godere dello spettacolo dal vivo come storicamente accaduto.

Sappia Spadafora che contro un provvedimento degli stadi chiusi si sono già espressi allenatori ed atleti, peraltro con dichiarazioni nette, come quelle del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi.

Sappia Spadafora che come associazione consumatori porteremo un decreto del genere non solo davanti alle Autorità di Garanzia ma anche davanti ai tribunali ordinari al fine di veder risarcire ogni danno perché elementi e fattore e fondamentale del calcio sono i tifosi, non gli affari televisivi di cui non si sente alcuna necessità.