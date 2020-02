Marcatori D, Ravasi raggiunge Casolla

Sta diventando sempre di più una questione piemontese la lotta per la classifica marcatori del girone A di Serie D, a secco Francesco Casolla che viene raggiunto da Riccardo Ravasi che decide l’anticipo contro la Sanremese e appaia l’attaccante del Bra a quota 16 gol.

Solo undici gol e nessuna doppietta in un turno poverissimo di spunti per la graduatoria dei goleador, Pietro Tripoli nel due a zero della Lavagnese contro il Fossano segna il suo ottavo gol diviso tra la sua nuova squadra e il Savona, entra in classifica Tomas Berra del Ghivizzano con la sua prima marcatura di quest’annata.

La classifica marcatori completa