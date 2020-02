Serie C, ancora Murano decisivo per il Potenza Ribaltato il Picerno

E' ancora Murano a decidere la seconda vittoria di fila per il Potenza a Teramo. Dopo l'affermazione di tre giorni fa a Viterbo, l'attaccante è decisivo al 19' della ripresa, mettendo a segno così la nona rete in campionato. La squadra del capoluogo di regione mette così in pressione le dirette concorrenti che stasera giocheranno in sfide incrociate. Non va bene invece la gara interna al Picerno che viene ribaltato dal Catania. Melandrini in vantaggio con Santaniello, ma poi doppio Curcio, di cui il rigore decisivo dell'1-2 permettono agli etnei di conquistare i tre punti. I ragazzi di Giacomarro vedono a tre le lunghezze di distanza dalla salvezza diretta, con il pari della Casertana a Lentini.