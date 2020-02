Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 26 febbraio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.200,00 REAL GIULIANOVA

Per avere propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale. Gli stessi lanciavano sputi all'indirizzo dei tesserati della squadra avversaria.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 3/2020

RULLO ERMINIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

Doppia Ammonizione

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 11/ 3/2020

FINI RICCARDO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

Per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSSI ADOLFO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

Per avere rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo di un tesserato della squadra avversaria. ( R A - R AA )

INCOCCIATI GIUSEPPE (ATLETICO TERME FIUGGI)

Per avere rivolto espressioni minacciose all'indirizzo di un sostenitore della squadra avversaria.

GIGLIO GIUSEPPE (REAL GIULIANOVA)

Per avere calciato con violenza il pallone verso la tribuna.

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CUDINI MIRKO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

VAGNONI ROBERTO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

MOSCONI ANDREA (TOLENTINO 1919 SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FABBRI GIANMARCO (SANGIUSTESE)

Per avere protestato in modo plateale avverso una decisione di un A.A. lanciando il pallone con le mani in modo veemente, in direzione del medesimo Ufficiale di gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BALDUCCI LUCA (REAL GIULIANOVA)

Per avere rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEPORE MATTIA (VASTOGIRARDI)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

CANCELLI NICOLO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

MICCOLI MATTEO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

LOCCI LUCA (ATLETICO TERME FIUGGI)

DIAKITE SALIM (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

FRABOTTA DANIELE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

BIANCIARDI LORENZO (PINETO CALCIO)

RAMKU MARIO (REAL GIULIANOVA)

STRANO EMANUELE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

NICOLOSI MATTEO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

PERINI FILIPPO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

RUZZIER MATTIA (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

ENERGE ANTONIO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

MEOLA ANTONIO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

ALONZI FEDERICO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (XII INFRAZIONE)

VISCOVICH GERONIMO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

TRAINI MICHAEL (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

PEJIC JURO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

CRUZ PEREIRA SERGIO (JESINA CALCIO SRL)

PERNA VINCENZO (JESINA CALCIO SRL)

PASQUINI ALESSANDRO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

ALESSANDRO DANILO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

VILLANOVA MARCO (JESINA CALCIO SRL)

MINACORI CALOGERO MANUEL (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DI DOMENICANTONIO SIMONE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

LABRIOLA CLAUDIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

GIAMPAOLO DANIEL (CITTA' DI CAMPOBASSO)

FERRANTE EDOARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

CAMPLONE VALERIO (PINETO CALCIO)

D'ANTONIO FRANCESCO (REAL GIULIANOVA)

GUIDO PIAI JOAO PEDRO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MAZZIERI DAVIDE (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

CHIRILENCO VICTOR (ATLETICO TERME FIUGGI)

FALASCA GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

DALMAZZI ALESSANDRO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

LUCARINI MATTIA (JESINA CALCIO SRL)

TOMASSINI ALESSANDRO (JESINA CALCIO SRL)

DI PAOLO FRANCESCO (REAL GIULIANOVA)

BUCOSSE MATTEO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

COPPOLA FAUSTO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

PATANIA ALBERTO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

SARRITZU STEFANO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

FERMO MARCO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

NJAMBE MOUSSADJA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

PIERPAOLI GIOVANNI (PINETO CALCIO)

PANDOLFI RICCARDO (SANGIUSTESE)

CORBO MATTEO (VASTOGIRARDI)