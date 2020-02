Juniores Nazionali, Girone L: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Giacomo Scicolone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri, e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari, nella seduta del 26 febbraio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BAROMETRO MASSIMO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

Per avere rivolto reiterate espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ATIF IMAD (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

Espulso per avere tentato di colpire con un calcio un avversario riverso a terra, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SELLE MATTIA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MILONE FRANCESCO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

RICCO GIUSEPPE (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI PIETRO FRANCESCO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

Per avere, al termine della gara, rivolto espressione offensiva al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

COMPIERCHIO NATALE PIO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

MARTINUCCI ALESSIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MARTINELLI MARCO GABRIELE (BITONTO CALCIO)

MASSAROTTI DOMENICO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

PRASTI FABIO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

DI VIRGILIO ALESSANDRO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

GIANGIULIO OMAR (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

PAPPAGALLO SABINO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

PUGLIESE SALVATORE (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

MASCITTI ANDREA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MARCHETTI ROSARIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

CONSORTE MATTEO (PINETO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

SIGNORILE SERGIO LUIGI (BITONTO CALCIO)

INCHINGOLO DANIELE (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

SORRINI MATTEO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CONTICCHIO LUIGI (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

CANDELA LUCA (VASTOGIRARDI)

DEL BIANCO ANDREA (VASTOGIRARDI)