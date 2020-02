Champions League: Juve KO con il Lione. Il City espugna il Bernabeu

Lucas Tousart decide la sfida degli andati degli ottavi di Champions League tra Lione e Juventus in favore del club francese.

La squadra allenata da Maurizio Sarri, su un totale di 14 conclusioni, non è mai riuscita a trovare la porta, cosa che ha fatto il Lione in due occasioni (su 12 tiri in totale). L'assedio dei bianconeri, negli ultimi 20 minuti del match, non ha portato al tanto desiderato pareggio. Un risultato che comunque non deve abbattere i tifosi bianconeri, perché un gol a Torino non è impresa così difficile.

Al Bernabeu, invece, il Manchester City ha avuto la meglio sul Real Madrid per 2 a 1 grazie ai gol di Gabriel Jesus ed al rigore trasformato all'83° da De Bruyne. A nulla è servito il gol di Isco che ha sbloccato il match in favore dei blancos. Nel finale di partita espulso Sergio Ramos, che salterà la sfida di ritorno.

Il match di ritorno, Juventus-Lione, si giocherà il prossimo 17 marzo, a partire dalle ore 21.00. Stessa data e stesso orario anche per il ritorno tra City e Real Madrid.