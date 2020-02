Ternana-Bari 2-2: i biancorossi rallentano ancora, la Reggina è a +10

Dopo il pareggio ottenuto sul campo della Cavese, il Bari impatta ancora. Nel big match di giornata, i ragazzi di Vivarini, non vanno oltre il 2-2 con la Ternana, formazione in lotta per la seconda posizione, e vedono fuggire la Reggina, vittoriosa nel derby con il Catanzaro, a più dieci in classifica.

Dopo un primo tempo noioso, la sfida si sblocca nella ripresa. Allo scoccare dell'ora di gioco una prodezza di Laribi regala il vantaggio al Bari ma la reazione della Ternana è immediata. Al sessantacinquesimo, infatti, arriva il gol del pareggio con un colpo di testa di Sini. Dieci minuti più tardi i padroni di casa ribaltano il risultato con Ferrante ma la gioia del gol dura pochi secondi perché, un minuto più tardi, Simeri, subentrato a partita in corso, trova il gol del definitivo 2-2.

Il pareggio complica i piani del Bari che vede fuggire via la Reggina e avvicinarsi il Monopoli, distanziato ora da soli due punti.