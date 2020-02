Dopo la doppia trasferta contro Cavese e Ternana, che hanno allungato a 23 i risultati utili consecutivi, i biancorossi di mister Vivarini riprenderanno già domani i lavori in vista della sfida casalinga contro l'Avellino in programma al San Nicola domenica 1 marzo a partire dalle ore 17:30. Il gruppo si allenerà in mattinata in Umbria per poi fare rientro nel pomeriggio in Puglia.