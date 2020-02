Catania, le pagelle sui quotidiani sportivi

Carattere e sofferenza. Il Catania adesso, come affermato dallo stesso Cristiano Lucarelli nel post partita contro il Picerno, pare abbia capito come affrontare le gare del girone C di Serie C. Nella giornata di ieri dopo i due buoni pareggi contro Reggina e Ternana è arrivata la vittoria contro i lucani di Giacomarro. Ecco le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

CATANIA (4-2-3-1) Furlan 6; Calapai 6, Mbende 6,5, Silvestri 6,5, Pinto 6; Biagianti 6 (dal 29’ s.t. Salandria 6), Rizzo 6,5; Capanni 6 (dal 13’ s.t. Welbeck 6), Biondi 5,5 (dal 13’ s.t. A. Esposito 6), Di Molfetta 6 (dal 39’ s.t. Mazzarani s.v.); Curcio 7 (dal 13’ s.t. Beleck 5,5). (Martinez, Vicente, Barisic, Marchese, Manneh, Di Grazia) All. Lucarelli 7

CORRIERE DELLO SPORT

CATANIA (4-2-3-1): Furlan 6; Calapai 6 Mbende 5,5 Silvestri 6 Pinto 6; Rizzo 5,5 Biagianti 6 (29’ st Salandria 6); Biondi 6 (13’ st A. Esposito 6) Di Molfetta 6 (39’ st Mazzarani sv) Capanni 6 (13’ st Welbeck 5,5); Curcio 7 (13’ st Beleck 6). A disp.: Martinez, Vicente, Barisic, Marchese, Manneh, Di Grazia. All.: Lucarelli 6.