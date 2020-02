Ternana, Ferrante: "Il rigore di oggi è fuori dalla norma"

Alexis Ferrante, autore di uno dei due gol messi a segno dalla Ternana, è intervenuto nel post partita della sfida del Liberati: "Sono contento per il gol che mancava da un pò di tempo, dispiace per il gol preso poco dopo. Era un sogno segnare sotto la curva e portare la partita a casa. Purtroppo non ci siamo riusciti, pensiamo a domenica. Il gol è arrivato grazie a Mammarella, lo proviamo sempre, sono contento per un'attaccante è importante"

"A volte sono rimasto senza parole su tante cose ma non voglio alibi. Andiamo avanti anche contro questi arbitraggi. Non è facile, vengono qua e sembra che sono contro di noi, il rigore di oggi è fuori dalla norma. Dobbiamo portare le partite a casa anche contro questi arbitraggi. Se andiamo oltre vinceremo lo stesso"