Pro Vercelli, il calendario aggiornato dei prossimi match

La pausa per il Coronavirus ha inevitabilmente intasato i calendari di tutte le categorie, nel girone A di Serie C se si riprenderà l’otto marzo tutte le formazioni saranno costrette ad un vero e proprio tour de force anche perché tra ieri e oggi sarebbe dovuto disputarsi un turno infrasettimanale, la Pro Vercelli disputerà nove partite in un mese, un match ogni tre giorni praticamente, vediamo il dettaglio:

8-3 Arezzo-Pro Vercelli

11-3 Pro Vercelli-Novara

16-3 Pro Vercelli-Siena

18-3 Juventus U23-Pro Vercelli

22-3 Pro Vercelli-Olbia

25-3 Giana-Pro Vercelli

29-3 Pro Vercelli-Como

5-4 Renate-Pro Vercelli

9-4 Pro Vercelli-Carrarese