Europa League: Gent-Roma, dove vederla e probabili formazioni

Dopo il successo per 1 a 0 del match di andata, Gent e Roma tornano in campo per il ritorno dei sedicesimi di Finale della UERA Europa League 2019/20.

Fonseca, tornato alla vittoria in campionato dopo aver collezionato tre sconfitta di fila, dovrebbe far scendere in campo la seguente formazione: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

Il Gent, allenato da Thorup, dovrebbe lanciare la sfida ai giallorossi, tra le mura amiche della Ghelamco Arena di Gand, in questo modo: Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, David.

Gent-Roma sarà visibile a partire dalle ore 18.55, in diretta esclusiva su Sky Sport 1, Sky Calcio 3 e sulla piattaforma streaming Sky Go.