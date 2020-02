Europa League: Inter-Ludogorets, dove vederla e probabili formazioni

In attesa del big-match Juventus-Inter (partita che si disputerà a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus) l'Inter torna in campo in Europa League per il ritorno dei sedicesimi di Finale contro il Ludogorets.

I nerazzurri dovranno difendere il buon risultato ottenuto all'andata (vittoria per 2 a 0 con i gol di Eriksen e Lukaku).

Antonio Conte dovrebbe schierare così in campo la sua Inter: Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez.

Il Ludogorets dovrebbe provare la rimonta con questo undici: Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Badji, Dyakov; Cauly, Marcelinho, Wanderson; Keseru.

Il calcio d'inizio di Inter-Ludogorets è fissato alle ore 21.00 di questa sera. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e sull'app Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.