Catania, si rivede Lo Monaco a Torre del Grifo

La vittoria ottenuta in trasferta contro il Picerno è già stata messa in archivio. Adesso il Catania deve focalizzarsi e lo sta già facendo alla sfida di domenica pomeriggio al Massimino contro l'ostica Vibonese. All'andata finì con un roboante 5-0 per i calabresi, risultato che portò all'esonero di Andrea Camplone e al conseguente arrivo di Cristiano Lucarelli. La squadra ha già ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti e secondo quanto si legge sull'edizione odierna de La Sicilia, in sede a Torre del Grifo si è rivisto anche Pietro Lo Monaco, il quale pare non si sia ancora dimesso ufficialmente dal ruolo di direttore generale.