Catania, Silvestri: "Mai in dubbio mia permanenza qui. La stagione..."

Tommaso Silvestri, difensore del Catania, è stato intervistato dai colleghi di Unica Sport; ecco quanto dichiarato: "Quella con il Picerno è stata una vittoria fondamentale per il gruppo e per i tifosi. Volevamo questa vittoria dopo i pareggi ottenuti nelle precedenti partite. Curcio? E' un giocatore duttile e lo ha dimostrato. Ha grande voglia di mettersi in mostra, ben venga il suo utilizzo. Cos'è cambiato in difesa rispetto a prima? Gran parte della colpa deve essere attribuita a noi giocatori. Nella prima parte di stagione non abbiamo reso come dovevamo. Poi grazie anche al lavoro dell'allenatore è scattata qualcosa in noi che probabilmente prima non c'era e adesso è molto più difficile farci gol. Brucia per noi avere un passivo così grande di reti subite. Stiamo lavorando tanto con il mister e il suo staff ed è sotto l'occhio di tutti questa crescita. Il 5-0 della Vibonese all'andata? Tutti noi giocatori non vediamo l'ora di scendere in campo.

LEGAME - Cosa rappresenta Catania? Per è il massimo ad oggi. Per un giocatore della mia età che ha fatto una discreta carriera è un'occasione da sfruttare fino in fondo. Questa è una piazza che può regalarti grandi soddisfazioni. Cosa mi ha spinto a restare? Catania per me è una possibilità da sfruttare fino in fondo. Non è stata mai in dubbio la mia permanenza qui, uno per mia volontà e perché credo in quello che faccio. Se dovessi lasciare Catania vorrei farlo da vincente. Credo che uno stupido rifiuterebbe di restare a Catania, qui si vive di calcio. A questo punto della stagione conta solo il campo, ci teniamo distaccati dalle vicende extra campo.

LUCARELLI - "E' un gran motivatore, riesce a tirare quel qualcosa in più nelle situazioni non facili. In quello che può non ci fa mancare nulla. Ci sprona ogni giorno a fare di più, noi extra campo non possiamo fare nulla, possiamo determinare le cose solo all'interno del rettangolo verde".

GRUPPO - "Siamo contenti ed orgoglioso del gruppo creato. Perché non siamo riusciti a farlo? E' stato un insieme di cose, i buoni risultati aiutano e in noi è scattato qualcosa in più. Non tutti avevamo chiaro cosa rappresentasse l'opportunità di giocare qui. Quello che ti dà Catania poche piazza lo danno. Una persona qui può crescere tantissimo umanamente, più che da altre parti".

DI NATALE - "Abbiamo avuto il piacere di incontralo due-tre volte e ha cercato di tranquillizzare tutti per le vicende extra campo".

LO MONACO - "Sono stato fin da piccolo abituato a prendermi le responsabilità. Non mi dispiace prendermi le colpe che mi spettano. Noi nella prima parte di stagione non abbiamo reso come dovevamo, con o senza direttore. Che poi lui abbiamo abbandonato la sua carica non credo sia dipeso da noi e da quello che pensavano i giocatori e lo staff.