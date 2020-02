Catania, Biondi: "Sogno un gol in finale play off. Il mio idolo..."

Dall'arrivo di Cristiano Lucarelli in panchina, Kevin Biondi è diventato inamovibile nel Catania. A suon di ottime prestazioni, il giovane esterno si è guadagnato meritatamente il posto da titolare. Intervistato dai microfoni di Catania Channel, il giocatore classe 99 ha dichiarato: "Lo stato d'animo non è cambiato. Venivamo da due prestazioni positivi, ma paradossalmente nella partita più sofferta abbiamo vinto. Dobbiamo continuare su questa strada e vedremo dove arriveremo. Differenze tra Camplone e Lucarelli? Devo tanto ad entrambi gli allenatori. Camplone mi ha fatto esordire con questa maglia. Con Lucarelli hanno idee di calcio differenti ma alcuni concetti sono simili. Io continuo a dare il mio contributo in campo. La posizione che io preferisco è l'esterno offensivo a sinistra per arrivare in sul fondo e crossare o accentrarmi e calciare. Ma io sono a disposizione del mister, gioco ovunque sia necessario. Sono contento delle belle parole di Silvestri nei miei confronti, lui è un veterano. Le emozioni di indossare questa maglia sono sempre più forti, per un catanese è speciale, non ci sono parole per descriverle. Carriera alla Totti a Catania? Si, mi piacerebbe assolutamente. Gli obiettivi? Noi non ce li poniamo, pensiamo partita dopo partita. Vedremo se questa mentalità ci porterà in alto. Io personalmente non mi accontenterò mai, quello che sogno è segnare in finale play off e andare sotto la Nord ad esultare. Lucarelli? Il lavoro del mister va riconosciuto, dà tutto se stesso e crede tantissimo in quello fa. A chi mi ispiro? Messi è il calcio, mi piace vederlo e vivere il calcio come lo fa lui. Della storia rossazzurra sicuramente Mascara per quello che ha rappresentato per la piazza. Vibonese? Da oggi pomeriggio inizieremo a prepararla".