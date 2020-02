Catania, il bilancio: al 30 giugno 2019 perdite per 7,5 milioni

Pubblicato sul registro delle imprese il bilancio del Catania al 30 giugno 2019. Il documento è stato approvato lo scorso 17 gennaio dall'Assemblea dei soci riunita a Torre del Grifo. Rispetto al 30 giugno 2019, la società rossazzurra ha subito una perdita di esercizio pari a 7,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai quasi 6 milioni al 30 giugno 2018. I conti economici presentano in sintesi: ricavi da produzione pari a quasi 7 milioni di euro, mentre i costi di produzione sono pari a 13,5 milioni di euro.

I debiti verso le banche (in particolare modo con il Credito Sportivo per Torre del Grifo) sono di oltre 24 milioni di euro. I debiti verso i fornitori, invece, sono più di 4 milioni. Pesanti, invece, i debiti tributari: entro un anno bisogna pagare 6,8 milioni di euro, oltre l'anno la cifra sale a 8,2 milioni (totale di 15 milioni di euro).

Nel verbale dell'assemblea ordinaria redatto assieme al bilancio si legge che Pietro Lo Monaco, amministratore delegato dimissionario, durante la discussione per l'approvazione del bilancio, confermava che la società avesse in corso diverse trattative relative al trasferimento di giocatori, con il conseguente contestuale alleggerimento dei costi di gestione, realizzando importanti plusvalenze ed acquisizione di risorse finanziarie tali da permettere, unitamente al necessario sostegno del socio Finaria, di proseguire, almeno nel breve periodo, l’attività della società. Finaria si sarebbe impegnata a dare disponibilità a finanziare il Catania per 2 milioni di euro.

Da cosa è derivata l'ingente perdita di esercizio? Dalla significativa riduzione delle plusvalenze da cessione dei diritti di calciatori; dalla costanza dei costi fissi di struttura nonostante l'accordo di ristrutturazione del debito con il Credito Sportivo (aprile 2017) e dal rilevante peso portato dagli oneri diversi di gestione anche questi conseguenti a eredità debitorie derivanti dalle stagioni pregresse.

VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi delle gare in casa sono scesi di oltre 300mila euro: 589mila al 30 giugno 2019 rispetto a 886mila al 30 giugno 2018. I proventi da sponsorizzazioni e, in generale, da pubblicità sono quasi 1,8 milioni, in diminuzione rispetto al 2018 (più di 2 milioni). Sono aumentati, però, i ricavi da cessione di calciatori: 1,1 milione rispetto a 25mila del 2018.

COSTI DELLA PRODUZIONE

900mila euro per materie prime e merci, 2,7 per servizi (+1,3 milioni rispetto al 2018). I salari e gli stipendi di calciatori e personale sale da 3.2 a giugno 2018 a 3.6 a giugno 2019.

INDICI SCONFORTANTI

Così come si legge nel bilancio depositato ci sono degli indici decisamente sconfortanti:

L’indice di liquidità primaria è pari a 0,21. L'indebitamento a breve supera in modo significativo le risorse disponibili.

Il Calcio Catania, al momento, risente di una forte crisi di liquidità e risulta indispensabile il supporto finanziario dei soci.

L’indice di liquidità secondaria è pari a 0,21. Il valore assunto dal capitale circolante netto non è soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.

L’indice di indebitamento è pari a 208,78. L'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni decisamente significative in funzione dei mezzi propri esistenti.

LA RELAZIONE DELLA TREVOR

La società di revisione contabile evidenzia, nella relazione, che il Catania ha avuto, al 30 giugno 2019, una significativa perdita di esercizio che ha eroso quasi completamente il patrimonio sociale nonostante l'iscrizione nell'esercizio di una riserva di rivalutazione per 4,2 milioni di euro.

Successivamente al 30 giugno 2019 sono maturate perdite che, nella situazione intermedia del 30 settembre 2019, hanno comportato un patrimonio netto negativo per 1,3 milioni di euro portando dunque il capitale sociale al di sotto della soglia legale.

Secondo Trevor il Calcio Catania evidenzia una profonda crisi finanziaria che non consente di far fronte con regolarità agli impegni di spesa assunti.

L'attività è stata resa possibile grazie al rilevante sostegno finanziario dei soci e di tutte le società del gruppo di riferimento, laddove è bene ricordare che il socio di controllo ha attuato una serie di operazione economiche atte a superare la crisi. Il sostegno viene perseguito anche valutando la manifestata volontà del socio di controllo (leggasi Finaria, dunque Pulvirenti) di porre in essere tutte le iniziative "finalizzate a supportare finanziariamente la società, eventualmente anche mediante l'ingresso di nuovi partners commerciali e/o finanziari".

La crisi irreversibile di Finaria (in amministrazione straordinaria dai primi di gennaio e con l'inchiesta della Procura di Catania in corso), però, ha creato notevoli danni e, sempre secondo Trevor, la continuità aziendale del Calcio Catania risulta subordinata alla capacità del socio Finaria di continuare a sostenere il Calcio Catania. Come ribadito dagli stessi amministratori, la capacità risulta ad oggi incerta ed in parte dipendente da fattori esogeni alla volontà degli amministratori.

Secondo Trevor non c'erano, dunque, al 13 gennaio, i presupposti per verificare l'effettiva sussistenza del presupposto di continuità aziendale.