Champions - Juve, carica Ronaldo: "Possiamo passare il turno"

Un gol di Tousart ha permesso al Lione di aggiudicarsi il match di andata degli ottavi di Finale della UEFA Champions League 2019/20, ma Cristiano Ronaldo è fiducioso sul passaggio del turno della sua Juventus.

Ai microfoni di Sky Sport il portoghese ha infatti dichiarato: "Queste sconfitte possono succedere. Certo, non siamo contenti di aver perso, ma in Europa tutte le partite sono difficili. Al ritorno giocheremo in casa e siamo fiduciosi di poter ribaltare il risultato e passare il turno".

Juventus-Lione, match di ritorno degli ottavi di finale, si giocherà il prossimo 17 marzo a partire dalle ore 21.00.

Per Cristiano Ronaldo, in questa stagione, 31 presenze, 25 gol segnati e 3 assist. Da quando è alla Juventus, 74 presenze, 53 gol fatti e 13 assist.