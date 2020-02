Serie A, gli anticipi del 26° turno

La 26° giornata del Campionato di Serie A 2019/20 sarà aperta dagli anticipi di sabato 29 febbraio. A scendere in campo per prime saranno Lazio e Bologna (ore 15.00) allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti, guidati da Simone Inzaghi, occupano il 2° posto della Classifica con 59 punti, a -1 dalla Juventus capolista.

Alle ore 18.00 l'Udinese ospiterà la Fiorentina. I Viola vengono dal contestato pareggio contro il Milan negli ultimi minuti di gara, mentre i friulani hanno collezionato 2 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime cinque.

Il programma degli anticipi del 26° turno si chiuderà allo Stadio San Paolo, dove il Napoli ospiterà il Torino. I partenopei occupano il 6° posto in Classifica, ultima casella utile per la qualificazione alle UEFA Europa League del prossimo anno. Il Torino ha inanellato ben 5 sconfitte nelle ultime 5 partite e si trova ad appena 5 punti di distanza dalla zona retrocessione.

Dove vedere gli anticipi di Serie A

Lazio-Bologna e Udinese-Fiorentina saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati. Napoli-Torino, invece, sarà coperta da DAZN.