Benevento. Inzaghi: "Contento del rinnovo, qui mi sento felice"

Giorno di conferenza stampa per mister Pippo Inzaghi: il tecnico del Benevento ha parlato ai media dalla sala stampa del "Vigorito" alla vigilia del match contro lo Spezia. Queste le parole dell'allenatore della Strega:

"Ringrazio anzitutto il Presidente. E' stata una scelta facile: il Benevento mi voleva già da tre anni e sono arrivato qui anche in ritardo, se vogliamo. Sentire la totale fiducia del Presidente e del D.s. Foggia verso di me e verso il moo staff è davvero molto bello. Due aneddoti: dopo 20 giorni di ritiro il Presidente ha ringraziato me ed il mio staff per il lavoro fin lì svolto. Era la prima volta che ci accadeva e ci ha fatto sentire importanti. Il secondo aneddoto riguarda il rinnovo: è stato fatto a ottobre/novembre quando ancora lottavamo per la prima posizione. Questo vuol dire che c'è enorme fiducia ed è fondamentale per me ed il mio staff. Sono contento specie per i miei collaboratori perché sono persone serie e meritano il meglio. Ora pensiamo a conquistare i punti mancanti per coronare il sogno.

Ho detto di goderci il momento perché non sono mai stato bravo a godermi appieno le vittorie perché mi davo sempre un nuovo obiettivo. Il lavoro ti fa raggiungere cose che non avresti mai pensato di raggiungere e noi ne siamo la testimonianza. Ho già vinto da allenatore ma farlo come lo stiamo facendo qui è esaltante davvero e non penso che possa ripetersi ancora nella mia carriera.

Faccio questo lavoro perché mi diverto e qui mi diverto e mi sento importante: questo mi rende felice. Vedo i ragazzi sulla strada che pensavo potessero seguire: siamo tutti felici, sia io che il mio staff che il pubblico che ci segue. Io non guardo molto in là perché conosco la carriera dell'allenatore e so che i momenti difficili sono sempre dietro l'angolo. Un allenatore deve essere sempre bravo a crescere perché il calcio si evolve. Qui ho trovato una società forte e una squadra forte e questo aiuta a migliorare.

La prima partita del trittico che ci aspetta è la più importante, stiamo tutti bene tranne Barba che ha un po' di febbre e vedremo come sta domattina. Giocheranno i migliori e avremo di fronte uno Spezia con una rosa importante e che, come noi, ha una lunga serie positiva. Sono terzi e se domani i punti di distacco da loro rimanessero invariati o aumentassero avremmo messo un ulteriore mattoncino verso la promozione.

Si affronteranno due squadre in ottima forma e di stimoli ne abbiamo tanti: cercheremo la vittoria e vogliamo dare continuità alla prestazione ottima di Chiavari. Sono sempre curioso di vedere se la mia squadra continuerà sulla strada tracciata: li vedo bene e aspettiamo il giudizio del campo. La partita è stata preparata nel modo giusto, sappiamo come metterli in difficoltà.

I complimenti di mister Lippi fanno sempre piacere ma, come già detto, ci saranno momenti difficili in carriera.

Per il centravanti la scelta è sempre complicata perché sia Moncini che Coda sono grandi attaccanti: avremo 3 partite in una settimana e ci sarà spazio per tutti. Coda non sta giocando ma quando entra da sempre un grande contributo.

Marcatori? Mi piacerebbe segnasse Del Pinto perché ci sono calciatori meno pubblicizzati ma altrettanto importanti degli altri. Spero che chi non ha avuto ancora la gioia del gol fino ad ora possa provarla da qui alla fine del campionato.

Tello è stato sfortunato perché nel primo allenamento ha preso una botta al ginocchio che gli farà perdere una ulteriore settimana. Tuia e Kragl stanno bene, sono convocati e se non giocheranno domani li schiererò martedì.

Insigne? Ha aspettato il suo momento, ha fatto grandi gare, ha fatto capire ai suoi compagni che sa sacrificarsi. Ha fatto quello che mi aspettavo che un giocatore come lui facesse".