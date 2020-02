Lecce-Atalanta: vietata la trasferta ai tifosi bergamaschi

L'attesa decisione sembra essere stata presa. I tifosi dell'Atalanta non potranno essere presenti al Via del Mare nella partita di domenica 1 marzo 2020 contro il Lecce. Nonostante l'iniziale apertura della vendita, il Governo ha deciso solo in serata di vietare l'esodo dei tifosi bergamaschi.

Erano 180 i biglietti venduti per il settore ospiti. Il Presidente Saverio Sticchi Damiani aveva già annunciato che la società giallorossa sarebbe stata pronta a rimborsare i biglietti già venduti. La gara resterà a porte aperte per i tifosi di casa. Si attende solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare a breve.