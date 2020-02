Catania, conti in rosso. Di Natale: "Non molliamo, sfida forte"

7,5 milioni di euro e una crisi di liquidità non indifferente con le scadenze che incombono. Per il Catania è un momento molto difficile soprattutto dal punto di vista economico. Nel registro delle imprese, ieri, è stato reso noto il bilancio del club rossazzurro al 30 giugno 2019 e i conti sono in peggioramento. L'amministratore delegato, Giuseppe Di Natale, è chiamato ad un'impresa per salvaguardare il futuro del club. A La Sicilia il dirigente rossazzurro afferma: "In ambito societario ci sono modalità che possono attivarsi. In questo momento qualsiasi parola letta in maniera asettica viene interpretata e strumentalizzata. Preferisco evitare di parlare di strategie e tecnicismi per non creare ulteriori tensioni. Quella che ho accettato è una sfida forte, l'ho detto fin dal primo giorno. Tutti stiamo facendo in modo di creare attività per portare benefici al club".