Serie A: programma e dirette tv 26^ giornata(salvo stravolgimenti)

E' tutto pronto per la 26ma giornata del campionato di Serie A che si ritrova a dover fare i conti con l'Emergenza Coronavirus che sta bloccando un paese intero. Giovedì sera sono state annunciate le partite a porte chiuse per evitare rinvii, ma sembra non essere finita qui. In queste ore, infatti, si terrà un ulteriore incontro e si conoscerà poi la posizione ufficiale del Governo. Per il momento comunque questo è il programma e le dirette tv previste:

Sabato 29 febbraio 2020

Udinese-Fiorentina - ore 15.00 - Diretta su Sky - Gara a porte chiuse;

Lazio-Bologna - ore 18.00 - Diretta su Sky - Gara a porte aperte;

Napoli-Torino - ore 20.45 - Diretta su Dazn - Gara a porte aperte;

Domenica 1 marzo 2020

Milan-Genoa - Ore 12.30 - Diretta su Dazn - Gara a porte chiuse;

Lecce-Atalanta - Ore 15.00 - Diretta su Sky - Gara a porte aperte;

Parma-Spal - Ore 15.00 - Diretta su Dazn - Gara a porte chiuse;

Sassuolo-Brescia - Ore 15.00 - Diretta su Sky - Gara a porte chiuse;

Cagliari-Roma - Ore 18.00 - Diretta su Sky - Gara a porte aperte;

Juventus-Inter - Ore 20.45 - Diretta su Sky - Gara a porte chiuse;

Lunedì 2 marzo 2020

Sampdoria-Hellas Verona - Ore 20.45 - Diretta su Sky - Gara a porte aperte.

