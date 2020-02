Lecce-Atalanta: trasferta riaperta ai bergamaschi? Regna il caos

Sta diventando un giallo la trasferta dei tifosi dell'Atalanta a Lecce. La gara si giocherà domani pomeriggio alle ore 15.00 e nel momento in cui scriviamo non c'è ancora una decisione ufficiale, anzi regna il totale caos.

Ieri sera, infatti, sembrava essere arrivata la definitiva decisione di vietare la trasferta ai tifosi in arrivo da Bergamo per precauzione vista l'Emergenza Coronavirus che vede la Lombardia come regione più colpita. Questa mattina però sembra esserci stato un nuovo dietro front con il via libera anche ai tifosi ospiti che potranno quindi seguire la propria squadra nel Salento.

Per renderci conto del caos in cui siamo, basti pensare che l'Unione Sportiva Lecce non ha ancora ricevuto comunicazioni e quindi non è a conoscenza della decisione ufficiale del Ministero, al momento quindi la trasferta resta aperta(ma online la vendita è bloccata fin da ieri sera). A questo punto si attende, si spera in breve tempo, il comunicato con relativa decisione ufficiale degli organi preposti.