Lecce. Liverani: "Rinvio gare? Decisione senza senso"

Alla vigilia della sfida con l'Atalanta, ha parlato in sala stampa mister Fabio Liverani, allenatore del Lecce. Questo il suo pensiero sulle decisioni prese in merito all'emergenza Coronavirus, ma anche sulla gara con la Dea:

In Italia come sempre si prendono decisioni senza senso e senza logica, ci riporta al lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire. La decisione del rinvio tutela solo quelle 4-5 squadre che hanno degli interessi. La squadra sta bene e ci ha messo qualche giorno in più a recuperare dalla sconfitta con la Roma. Vogliamo restare aggrappati alla Serie A e per farlo dobbiamo sempre dare il massimo e non guardarci mai indietro.

In porta domani ci sarà Gabriel in quanto Vigorito non si è allenato con continuità. Per il resto ho dei dubbi che mi toglierò nelle prossime ore. Sarà una gara ricca di duelli e dobbiamo cercare di non perderne troppi. Hanno pochi punti deboli, ma è anche vero che hanno perso in delle partite impensabili. Per creargli dei problemi dobbiamo correre come loro. Loro assenze in difesa? Hanno una rosa in grado di sopperire a queste mancanze.

Trasferta aperta ai tifosi dell'Atalanta? Questo sinceramente non riesco a capirlo, non riesco a trovare una linearità nelle decisioni. Non riesco a dire la mia in quanto penso che le regole dovrebbero essere uguali per tutti, ma non voglio dire altro altrimenti qualcuno potrebbe prendersela.