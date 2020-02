Catania, Lucarelli: "Vibonese scorbutica. Salandria sarà il terzino"

Cristiano Lucarelli, allenatore del Catania, è intervenuto quest'oggi in conferenza per presentare la gara di domenica pomeriggio contro la Vibonese. Queste le dichiarazioni rilasciate: "Domani dobbiamo essere compatti e concentrati. Per quel che riguarda la fase offensiva dobbiamo ricreare il metodo Benevento, cioè portare al gol quanti più giocatori possibili. Curcio in tal senso è un esempio, voglio continuare in questa squadra. Domani dovremo essere bravi ad interpretare certe situazioni che abbiamo studiato in allenamento. Serviranno intensità e velocità. La Vibonese è una squadra scorbutica, con calciatori di qualità e velocità che vanno limitati. Mazzarani? Non è stato al meglio, ma diventerà il giocatore che farà la differenza, dobbiamo riportarlo ai suoi standard. Stiamo lavorando molto sulle situazioni da palla inattive anche per uscire sulle marcature su Mbende e Silvestri. Adesso riusciamo anche a soffrire ma se siamo compatti riusciremo a battagliare sempre. Modica? Modica è un discendete di Zeman, sarà un buon banco di prova. Biondi? Sa fare tutto, ci dà la possibilità di adottare tante soluzioni. E' duttile, un calciatore ch e tutti gli allenatori vorrebbero avere. Da terzino però giocherà Salandria domani".