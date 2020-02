Foggia-Nardò: i convocati di Corda

Sono 23 i convocati dallo staff tecnico rossonero per Foggia-Nardò, in programma alle ore 14.30 di domani pomeriggio allo stadio "Pino Zaccheria". Non rientrano nell'elenco, oltre allo squalificato Di Masi (che sconta l'ultima giornata di stop), anche gli infortunati Gentile, Cipolletta, Strumbo, Staiano, Salines e Di Jenno.

Di seguito la lista completa: