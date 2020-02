Benevento-Spezia 3-1: rimonta giallorossa nella ripresa, liguri in 10

Il Benevento per allungare ulteriormente, lo Spezia per non perdere il treno della promozione diretta: questi i temi dello scontro tra giallorossi e liguri al “Vigorito”. Mister Inzaghi, tecnico dei sanniti fresco di annuncio di rinnovo anche per la prossima stagione, non compie grandi rivoluzioni e schiera ancora dal 1’ Insigne con Kragl, al rientro, che parte dalla panchina; confermato Moncini dall’inizio con Coda che dovrebbe subentrare a gara in corso; al centro della difesa si rivede Tuia. Anche mister Italiano, allenatore spezzino, non compie grossi stravolgimenti all’undici titolare: in campo dal 1’ l’ex Federico Ricci, ovviamente insieme al gemello Matteo; in avanti c’è Nzola con Bidaoui che parte dalla panchina insieme a Di Gaudio.

Cominciano meglio gli ospiti che sfiorano il gol al 12': cross di Bartolomei dalla destra sul secondo palo per l'accorrente Mora, colpo di testa dell'esperto centrocampista e Montipò si produce in un ottimo intervento prima che Hetemaj metta in corner. Passano tre giri di lancette ed i liguri mettono la freccia: azione di rimessa dei liguri, palla a Federico Ricci a destra, cross basso sul secondo palo dove Gyasi segue bene l'azione e mette in rete con un potente diagonale. Il Benevento si scuote e comincia a produrre pericoli per gli avversari: al 18' ci prova Insigne rientrando sul sinistro e provando la conclusione a giro che, però, non trova lo specchio della porta di poco. Un minuto dopo Moncini coglie un palo pieno con un colpo di testa su cross di Insigne dalla trequarti destra. Sul capovolgimento di fronte Bartolomei si produce nella "specialità della casa", il tiro dalla distanza: Montipò mette in angolo con un volo plastico. Al 29' l'episodio che cambia la partita: Mora, già ammonito, commette fallo su Insigne nella zona centrale del campo ed il direttore di gara gli sventola il secondo giallo che vuol dire espulsione e doccia anticipata. Con lo Spezia in 10 uomini il Benevento produce una sola azione degna di nota nel finale di tempo: su cross di Viola dalla sinistra, Maggio, da posizione molto decentrata, prova un qualcosa a metà tra un colpo di testa in porta e un appoggio al centro mettendo comunque in difficoltà Scuffet che è costretto a deviare la palla in angolo. Al riposo si va con lo Spezia in vantaggio per 1-0 sul Benevento ma in inferiorità numerica per il rosso a Mora.

Mister Inzaghi capisce che nella ripresa deve aumentare ancora di più la produzione offensiva perché lo Spezia, nonostante l'inferiorità numerica, difende con ordine e non rinuncia a pungere in contropiede. L'ex tecnico del Venezia toglie Hetemaj per Improta e passa al 4-4-2: la mossa si rivelerà azzeccata. Al 58' è Insigne a provarci ancora dalla distanza ma il suo sinistro termina di poco largo alla destra di Scuffet. Al 66' arriva il pari giallorosso: cross di Viola dalla sinistra, sponda di Coda, Moncini non la prende, Scuffet va a vuoto e Improta, da pochi passi, mette in rete il pallone. Al 72' il tentativo è di Maggio e Scuffet respinge come può ma il Benevento ha ormai preso possesso della metà campo ligure e non lascia respiro alla squadra di Italiano. Al 76' arriva il meritato vantaggio dei sanniti: Letizia serve Improta sulla corsa, l'esterno giallorosso mette sul primo palo dove Moncini si fa trovare pronto alla deviazione di testa in rete. Esplode di gioia il "Vigorito" al gol del vantaggio della Strega che vede sempre più vicina la serie A. I ragazzi di Inzaghi non sono sazi e all'89' è Viola a mettere la parola fine alla gara: servito ancora da Improta, il numero 10 giallorosso entra in area dal lato corto di sinistra e trafigge Scuffet con un preciso diagonale di sinistro. Al triplice fischio, dunque, lo score è di 3-1 per il Benevento che porta a 17 la sua serie di risultati utili consecutivi e interrompe a 13 la striscia dello Spezia che non perdeva dalla match contro il Pisa, arbitrato, per altro, proprio dal sig. Volpi, stesso arbitro odierno.

