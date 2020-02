Benevento. Improta: "Appagati? Vogliamo battere tanti record!"

Al termine della gara vinta in rimonta dal Benevento sullo Spezia per 3-1, i colleghi di DAZN hanno intervistato Riccardo Improta, il cui ingresso, come spesso accade, ha cambiato le sorti della gara per la squadra di Pippo Inzaghi. Queste le sue parole:

"Abbiamo disputato un ottimo secondo tempo contro una grande squadra. Dedico il gol a mio nipote Davide, colpito da una malattia dalla quale si sta riprendendo. E lo dedico anche alla mia ragazza che mi sta sempre accanto.

Siamo vicini al traguardo, è vero. La nostra forza è stata credere in noi stessi e voler battere il maggior numero di record possibile. Non siamo appagati, anzi vogliamo continuare a vincere.

Avere Inzaghi anche il prossimo anno è per noi importantissimo: ci ha dato una grande mentalità, una mentalità vincente. Lui crede in me come in tutti gli altri calciatori della rosa perché sa che ognuno di noi, dal 1' o da subentrato, darà sempre il massimo.

Ringrazio il pubblico per il calore che ci da dentro e fuori dal campo e dico a tutti di continuare a starci vicino in questo esaltante finale di stagione".