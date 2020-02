Spezia. Andreozzi: "Il Benevento è forte e non ha bisogno di aiuti"

Mister Italiano ha preferito non commentare la sconfitta del suo Spezia, arrivata dopo 13 risultati utili consecutivi, sul campo del Benevento. Nella sala stampa del "Vigorito" è stato il D.s. dei liguri, Guido Angelozzi, a parlare ai media. Queste le sue parole:

"Il Benevento è una squadra forte con alle spalle una società altrettanto forte e facciamo loro i complimenti per tutto quanto di buono stanno facendo. Oggi, però, noi abbiamo giocato contro l'arbitro Volpi, non contro i giallorossi. Se espelle Mora dopo mezzora allora doveva andare fuori anche qualche calciatore del Benevento. Non perdevamo dal match contro il Pisa e, guarda caso, era proprio Volpi l'arbitro, lo stesso di oggi. Rispetto i nostri avversari ma non hanno bisogno di aiuti come quelli di oggi. La partita poteva essere ancora più bella ma l'arbitraggio l'ha rovinata.

Pretendiamo rispetto come noi rispettiamo tutti. Abbiamo un presidente che investe soldi e deve essere tutelato. Volpi ha arbitrato senza personalità. La squadra ha giocato bene ma mi chiedo: perché una simile prestazione deve essere rovinata da un arbitraggio non all'altezza?"