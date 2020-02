Casertana-Cavese LIVE: cronaca, risultato e tabellino in diretta

Allo stadio Pinto di Caserta va in scena l'anticipo del girone C di Serie C tra Casertana e Cavese. Già ufficializzate le formazioni delle due squadre:

CASERTANA (3-5-2): Crispino; Petta, Silva, Caldore; Longo, D'Angelo, Adamo, Varesanovic, Clemente; Starita, Castaldo.

CAVESE (4-4-2): Bisogno; Polito, Marzupio, Marzorati, Ricchi; Spaltro, Castagna, Matera, Sainz Maza; Russotto, Germinale