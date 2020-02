Benevento. Inzaghi: "Non mi sono lamentato quando siamo stati in 10"

Il Benevento di mister Inzaghi allunga a 17 la serie di risultati utili consecutivi dopo la vittoria di questo pomeriggio al "Vigorito" contro lo Spezia di Italiano. Queste le parole del tecnico giallorosso nel post-partita:

"Noi abbiamo giocato in 4 occasione in 10 uomini e non mi sono lamentato. A prescindere dall'episodio, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. In parità numerica era aperta: abbiamo anche preso un palo e creato una palla gol con Insigne. Nella ripresa siamo stati più bravi e abbiamo meritato i tre punti. Ora abbiamo 20 punti sul Frosinone: complimenti ai miei ragazzi perché quello che stanno facendo è straordinario.

Avendo sofferto raramente forse non siamo più abituati. Il gol è stato preso da una ripartenza ma sono stato io a dire ai ragazzi di stare alti. La squadra deve avere questa mentalità senza mai accontentarsi. Lo Spezia è forte ed ha anche cambi importanti per la Serie B. Visto lo spirito che abbiamo messo in campo la vittoria è meritata. La sofferenza è parte del calcio e dobbiamo abituarci. Gli innesti hanno dato i risultati sperati, bravi noi a reagire e a portare a casa tre punti importanti.

Diciannove vittorie per la Serie B sono incredibili. Ora vogliamo il record di vittorie fuori casa: ne mancano solo due. Il nostro cammino resterà nella storia e mi fa piacere per i ragazzi che ora devono continuare su questa strada perché in futuro le cose si faranno difficili.

Del Pinto non stava bene e spero sia nulla di grave A Perugia non recupereremo nessun altro. Qualcuno dovrà riposare per forza: faremo cambi ma non tanti".