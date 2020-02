Vastogirardi-Matelica: i convocati di Colavitto. C’è anche Masini

Al termine dell’allenamento di rifinitura, l’allenatore del Matelica Colavitto ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di domani contro il Vastogirardi in programma allo stadio Lancellotta di Isernia con inizio alle ore 14.30.

Colavitto, che ha tutta la rosa a disposizione, ha portato in Molise 21 calciatori tra cui l’ultimo arrivato in casa biancorossa Gabriele Masini.

Ecco l’elenco dei convocati:

PORTIERI

AMOROSO-URBIETIS

DIFENSORI

COLACICCHI-DE LUCA-DE SANTIS - DEMOLEON-DI RENZO-MASINI - PUPESCHI-VISCONTI

CENTROCAMPISTI

BARBAROSSA-BORDO - CROCE-FERMO-MASSETTI

ATTACCANTI

BUGARO-FIORETTI - LEONETTI-MORETTI - PERONI-VALENTI

Sempre al termine della rifinitura, Colavitto si è intrattenuto con la stampa al quale ha rilasciato la seguente dichiarazione in vista della trasferta molisana:”E’ la prima delle 9 finali che ci aspettano, sarà una gara complicata contro una squadra che sta facendo un campionato eccezionale. Hanno ottimi elementi in rosa capaci di mettere in difficoltà chiunque e soprattutto sono in grado di giocarsela alla pari contro qualsiasi squadra. Come sempre chiedo attenzione, sarà importante scendere in campo con il giusto atteggiamento, l’approccio in queste partite è fondamentale”.