La Cavese perde il derby, Starita fa volare la Casertana

La Casertana batte la Cavese e vince il derby con il classico risultato all'inglese. I falchetti hanno la meglio al termine di una gara tutt'altro che piacevole, giocata a ritmi bassissimi, con tanti falli ed errori tecnici da ambo le parti. Tre punti per la squadra di Ginestra che ha mostrato più carattere, riuscendo a colpire due volte in pochi minuti; male la Cavese che non è riuscita a reagire allo svantaggio.

La gara si apre con grandi emozioni: dopo un tiro di Castaldo parato da Bisogno, la Cavese colpisce una clamorosa doppia traversa con Polito che colpisce il legno con una deviazione al volo, sulla palla poi si avventa Marzorati che tira a botta sicura e incredibilmente colpisce anche lui la traversa.

L'episodio sembra anticipare una gara bella e combattuta. E invece seguono 40 minuti di noia dove non accade poco o nulla e le due squadre sembrano quasi accontentarsi, forse anche in ragione delle 3 partite disputate in sette giorni.

A inizio ripresa però la gara si sblocca: Adamo va via sulla sinistra e serve in area Starita che segna il gol dell'1-0. Passano otto minuti e la Casertana raddoppia con la complicità della retroguardia avversaria: Starita va via in profondità e, sfruttando un'uscita disastrosa di Bisogno, riesce a segnare con un pallonetto da posizione molto defilata.

La reazione della Cavese è praticamente nulla e anche gli ingressi di Cesaretti e Di Roberto non cambiano minimamente la situazione. La Casertana controlla in tranquillità, la Cavese non riesce mai a rendersi pericolosa.

La gara finisce così, con la vittoria per 2 a 0 della Casertana che si aggiudica i tre punti in palio.