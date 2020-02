Cavese in silenzio stampa. Santoriello: "Pretendo rispetto"

DICHIARAZIONI PRESIDENTE CAVESE

Comunico il silenzio stampa.

Non li ho mandati in ritiro per rispetto del Dg pavone che lo feci l'anno scorso dopo Rende senza avvisarlo.

Rispetto che i calciatori non hanno è che io pretendo per me è soprattutto per i tifosi.

Invito Dg, Ds, mister e staff affinché lunedì sia come il primo giorno della nuova annata.Devo capire chi vuole stare con me o chi vuole andare via.

Non ho tempo e salute da perdere appresso a nessuno.

Deve essere tutto automatico.

Fatti e non parole.

Silenzio e lavoro.

Pretendo massima professionalità e duro lavoro in quanto non voglio gente che cammina in campo.

Chi aspettava il 28 aprile per andare in vacanza puo' andare gia' stasera, lunedì passa in sede, gli pago tutta l'annata, lo ringrazio e ci salutiamo per sempre.

Differentemente se non si allineano tutti alla mia mentalita' da combattimento 24 su 24 metto allenamenti alle 6 di mattina in ritiro.

Il primo che so dopo un certo orario che ho comunicato negli spogliatoi sta in giro va fuori rosa.

Confido nelll'aiuto dei tifosi.

E' ora che scendano definitivamente in campo al mio fianco.