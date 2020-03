Catania-Vibonese, le probabili formazioni

Sfruttare il buon momento di forma per cercare di agguantare il sesto posto. Il Catania ha fissato l'obiettivo da qui al finale della regular season: conquistare più punti possibili per ottenere un buon piazzamento per i play off. Dopo le ottime prestazioni contro Reggina e Ternana dove è solo mancato l'acuto finale, i rossazzurri sono tornati con i tre punti dal match giocato in trasferta contro il Picerno. Gli uomini di Cristiano Lucarelli non hanno intenzione di fermarsi, ma di fronte quest'oggi avranno la Vibonese che all'andata rifilò ben cinque reti alla squadra allora allenata da Andrea Camplone. Con l'assenza di Calapai il tecnico livornese ha annunciato la presenza di Salandria nel ruolo di terzino destro, mentre Curcio partirà ancora dal primo minuto dopo la doppietta di mercoledì. Fischio d'inizio alle ore 15:30.

Queste le probabili formazioni di Catania-Vibonese (LIVE MATCH DALLE 14:30) su IamCalcio Catania.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Salandria; Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Vicente; Biondi, Curcio, Di Molfetta; Beleck. A disp.: Martinez, Della Valle, Pino, Biagianti, Frisenna, Giuffrida, Welbeck, Di Grazia, Mazzarani, Capanni, Manneh. All: Lucarelli

VIBONESE (4-3-3): Greco; Del Col, Malberti, Mahrous, Tito; Pugliese, Signorelli, Tumbarello; Battista, Bernardotto, Bubas. A disp.: Mengoni, Altobello, Napolitano, Prezzabile, Ciotti, Peterman, Emmausso, Raso, Quaranta, Sgambati, Taurino. All: Modica

ARBITRO: Gianpiero Miele della sezione di Nola