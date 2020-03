Campobasso-Olympia Agnonese: le probabili formazioni

Ostacolo derby sulla rincorsa al primato

Poche ore, ormai, a Campobasso-Olympia Agnonese, uno dei derby più belli e attesi degli ultimi anni. Un po’ per la rivalità tra le due formazioni ma anche per questioni di classifica: in palio c’è tanto per le due formazioni.

Vincere, affinché il sogno diventi realtà e il progetto un successo da ricordare. É quello che sperano a Campobasso, dove nessuno più prova a nascondersi. I rossoblù sono i più accreditati per la vittoria finale del torneo. Lo sanno e lo dicono.

In casa granata, si spera in una grande gara, battere i rossoblù è sempre una gioia particolare.

Per questo derby che potrebbe decidere gran parte del futuro delle due squadre il Romagnoli, con i suoi scarsi 4000 posti, basta a malapena. Previsto il tutto esaurito. Ed è facile prevedere cosa accadrà fra qualche settimana con la voglia di serie C del pubblico di casa.

Entrambe le squadre vivono uno straordinario momento di forma: L’Olympia Agnonese ha vinto cinque delle ultime nove partite, con unico scivolone a Fiuggi quindici giorni fa, mentre il Campobasso viaggia a ritmi vertiginosi proprio dal derby di andata: dodici vittorie e cinque pareggi.

Intanto Pizii, che dovrà rinunciare a Frabotta e Diakite squalificati e Diarra e Amaya infortunati: “Quattro assenze importanti, ma chi andrà in campo farà molto bene”, non ha dubbi: “Sarà un derby difficile ma noi abbiamo un obiettivo e faremo di tutto per ottenerlo a cominciare da oggi”. Circa 100 i tifosi granata attesi al Nuovo Romagnoli.

Ad eccezione dell’infortunato Martino, rosa al completo per Cudini. Formazione praticamente fatta con Raccichini tra i pali. Fabriani, Menna, Dalmazzi e Vanzan a comporre la linea difensiva. Brenci, Bontà e Candellori a centrocampo. In attacco Alessandro, Cogliati e Zammarchi.

Designato l'arbitro che dirigerà il match: si tratta di Leonardo Tesi di Lucca. I due assistenti saranno Gianluca Pischedda di Torino e Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara

Le probabili formazioni:

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi. A disp.: Natale, Pistillo, Sbardella, La Barba, Sanseverino, Barbetta, Tenkorang, Giampaolo, Musetti. All. Cudini

OLYMPIA AGNONESE: Mejri, Vogliacco, Nicolao, Viscovich, Ciampi, Allegra, D’Ercole, Pejic, Kone, Minacori, Acosta. A disp.: Kuzmanovic, Allegretto, Ballerini, Arfaoui, M. Tallevi, P. Tallevi, Barbato. All.: Pizii

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://campobasso.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/citta-di-campobasso-olympia-agnonese/332807.html