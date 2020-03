Foggia-Nardò: le formazioni ufficiali

Prima domenica di marzo, torna, come di consueto, in campo la Serie D. Per il Girone H squadre impegnate nella 26° giornata, che tra le tante sfide ricche di interesse propone anche il derby salentino-dauno tra Foggia e Nardò.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

FOGGIA: Fumagalli, Anelli, Kourfalidis, El Ouazni, Viscomi, Tortori, Gerbaudo, Salvi, Ndyiae, Cadili, Gibilterra. Allenatore: Roberto Cau (Ninni Corda squaliicato).

NARDÒ: Milli, Frisenda, Stranieri, Danucci, Trinchera, Pantano, Natalucci, Trofo, Manfrellotti, Calemme, Cancelli. Allenatore: Foglia Manzillo

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-narda-/330826.html